Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Президент Путин сделал важное заявление о ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023, 13:39
Фото: Город55
иллюстрация

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством

По его словам, только за один год на содержание группы было выделено больше 86 млрд рублей.

Сегодня, 27 июня, президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими в Кремле. Он заявил о том, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством. По словам политического лидера, финансирование шло из министерства обороны и государственного бюджета.

Как сообщил президент, только за последние 12 месяцев, с мая 2022 года, государство выделило ЧВК «Вагнер» больше 86 млрд рублей. Из общей суммы почти 16 млрд рублей предусмотрели в качестве стимулирующих выплат, а остальное пошло на денежное содержание компании. Кроме того, больше 110 млрд рублей потрачено за год на страховые выплаты.

Помимо этого глава РФ поручил разобраться с финансами компании «Конкорд», выяснить, не было ли случаев кражи. В нее входит предприятие общественного питания, строительные компании, средства массовой информации и ЧВК «Вагнер». Известно, что организацией руководит Евгений Пригожин.

«Собственник компании „Конкорд“ через Военторг при всем том, что само содержание „Вагнера“ было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей», — сказал Путин.

Напомним, что в прошлую субботу, 24 июня, между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ произошел конфликт. В отношении основателя компании Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело, его действия оценили как попытку мятежа.

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено
Узнать подробнее
Читайте также:
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с ПригожинымЧВК «Вагнер» уходит в полевые лагеря, а Евгений Пригожин — в БелоруссиюГлава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
#Алина Ясинская#Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»#Новости#Россия#Владимир Путин#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Политика
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
При исполнении воинского долга на СВО погиб молодой житель Омской области
Сегодня, 10:34
Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов
Сегодня, 09:24
Омские следователи возбудили дело по факту нападения собак на детей в Лузино
Сегодня, 08:58