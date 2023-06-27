Президент Путин сделал важное заявление о ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Сегодня, 27 июня, президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими в Кремле. Он заявил о том, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством. По словам политического лидера, финансирование шло из министерства обороны и государственного бюджета.
Как сообщил президент, только за последние 12 месяцев, с мая 2022 года, государство выделило ЧВК «Вагнер» больше 86 млрд рублей. Из общей суммы почти 16 млрд рублей предусмотрели в качестве стимулирующих выплат, а остальное пошло на денежное содержание компании. Кроме того, больше 110 млрд рублей потрачено за год на страховые выплаты.
Помимо этого глава РФ поручил разобраться с финансами компании «Конкорд», выяснить, не было ли случаев кражи. В нее входит предприятие общественного питания, строительные компании, средства массовой информации и ЧВК «Вагнер». Известно, что организацией руководит Евгений Пригожин.
«Собственник компании „Конкорд“ через Военторг при всем том, что само содержание „Вагнера“ было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей», — сказал Путин.
Напомним, что в прошлую субботу, 24 июня, между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ произошел конфликт. В отношении основателя компании Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело, его действия оценили как попытку мятежа.