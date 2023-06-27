Президент Путин сделал важное заявление о ЧВК «Вагнер»

Как сообщил президент, только за последние 12 месяцев, с мая 2022 года, государство выделило ЧВК «Вагнер» больше 86 млрд рублей. Из общей суммы почти 16 млрд рублей предусмотрели в качестве стимулирующих выплат, а остальное пошло на денежное содержание компании. Кроме того, больше 110 млрд рублей потрачено за год на страховые выплаты.