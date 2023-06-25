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Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено

25 июня 2023, 03:51
Фото: 1MI
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Это один из пунктов переговоров, после которого войска ЧВК «Вагнер» отступили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а сам Евгений Пригожин уедет в Белоруссию. Об этом сообщают «Новые известия».

На вопрос журналистов о том, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии, Песков ответа не дал. Но подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.

Прекращение уголовного дела — один из пунктов переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в рамках договоренностей часть желающих бойцов ЧВК подпишет контракты с Минобороны. Речь о тех, кто не принимал участие в действиях. Остальных же не будут преследовать «с учетом их заслуг на фронте».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону и отправляются в полевые лагеря. О событиях минувшей ночи подробнее можно узнать в материале ниже:

Ситуация с ЧВК «Вагнер». Главное за ночь
Узнать подробнее

Напомним, в России уже были эпизоды вооруженных мятежей. Например, августовский путч 1991 года. Тогда Вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд руководителей ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Заговорщики выступили против подписания нового Союзного договора, который предлагал конфедерацию. В Москву ввели войска и объявили чрезвычайное положение. Штурм Белого Дома не состоялся, что привело к провалу мятежа. Заговорщиков арестовали 22 августа.

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