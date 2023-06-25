Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено

Прекращение уголовного дела — один из пунктов переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в рамках договоренностей часть желающих бойцов ЧВК подпишет контракты с Минобороны. Речь о тех, кто не принимал участие в действиях. Остальных же не будут преследовать «с учетом их заслуг на фронте».