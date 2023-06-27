«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, как в областном правительстве контролируют работу чиновников. Интервью с главой региона вышло сегодня, 27 июня, на телеканале ГТРК «Иртыш».
«Мы сегодня каждый понедельник контролируем исполнение поручений на оперативке. За неисполнение сразу замечание. Второе неисполнение — выговор, третье неисполнение — мы расстаемся и дальше не работаем. Пока ни с кем не расстались, но уже половина правительства с замечаниями. Несколько выговоров сделали», — сообщил врио губернатора.
Но есть и мотивирующий фактор. Если чиновник в течение месяца не нарушает исполнение своих обязанностей, то замечание снимается, добавил глава региона.
«За прошедшие две недели замечаний никому не делали. Никому не хочется краснеть, все взрослые люди. Вошли в режим и к работе с пониманием относятся», — пояснил Хоценко.
Ранее Город55 рассказывал, что курировать летний отдых детей в Омской области будет Олег Заремба. До этого обязанности были возложены на Татьяну Дернову. Напомним, она покинула пост министра образования в конце января этого года.