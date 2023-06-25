Курировать летний отдых детей в Омской области будет Олег Заремба

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На сайте облправительства опубликовано постановление от 22 июня за подписью врио губернатора Виталия Хоценко о внесении изменений в другой документ, который касается детского летнего отдыха и оздоровления.
Курировать отрасль отныне будет освобожденный зампред правительства Олег Заремба. Ранее обязанности были возложены на Татьяну Дернову. Напомним, она покинула пост министра образования в конце января этого года.
С 20 июня Олег Заремба не является министром региональной политики и массовых коммуникаций, но продолжает работать в качестве освобожденного заместителя председателя правительства Омской области. Отвечает за внутреннюю политику, минспорта и минкульт. Ранее был также назначен руководителем рабочей группы по ведению страничек чиновников в интернете.