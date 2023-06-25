Курировать летний отдых детей в Омской области будет Олег Заремба

С 20 июня Олег Заремба не является министром региональной политики и массовых коммуникаций, но продолжает работать в качестве освобожденного заместителя председателя правительства Омской области. Отвечает за внутреннюю политику, минспорта и минкульт. Ранее был также назначен руководителем рабочей группы по ведению страничек чиновников в интернете.