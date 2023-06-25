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Updated Сегодня, 12:59

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Курировать летний отдых детей в Омской области будет Олег Заремба

25 июня 2023, 12:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Подписано соответствующее постановление.

На сайте облправительства опубликовано постановление от 22 июня за подписью врио губернатора Виталия Хоценко о внесении изменений в другой документ, который касается детского летнего отдыха и оздоровления.

Курировать отрасль отныне будет освобожденный зампред правительства Олег Заремба. Ранее обязанности были возложены на Татьяну Дернову. Напомним, она покинула пост министра образования в конце января этого года.

С 20 июня Олег Заремба не является министром региональной политики и массовых коммуникаций, но продолжает работать в качестве освобожденного заместителя председателя правительства Омской области. Отвечает за внутреннюю политику, минспорта и минкульт. Ранее был также назначен руководителем рабочей группы по ведению страничек чиновников в интернете.

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#Постановление#Правительство#Политика#Дети#Новости#Омск#Омская область#Олег Заремба#Виталий Хоценко#Татьяна Дернова
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