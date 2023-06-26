Поселок Ачаирский в Омской области на неделю останется без телевещания

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В поселке Ачаирский в Омской области ожидаются перерывы телетрансляций, сообщили на сайте цифрового эфирного телевидения.
Помехи возможны с 26 по 30 июня с 08:00 до 20:00 в сетке вещания РТРС-1 и РТРС-2. На станциях пройдут профилактические работы, некоторые из которых могут отменить или перенести из-за погодных условий.
На прошлой неделе омичи также сталкивались в перебоями в трансляциях. На телебашне меняли антенны и устанавливали светодиодную подсветку.