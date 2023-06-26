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Published Сегодня, 05:40

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Поселок Ачаирский в Омской области на неделю останется без телевещания

26 июня 2023, 05:40
Фото: 1MI
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На станциях пройдут профилактический работы.

В поселке Ачаирский в Омской области ожидаются перерывы телетрансляций, сообщили на сайте цифрового эфирного телевидения.

Помехи возможны с 26 по 30 июня с 08:00 до 20:00 в сетке вещания РТРС-1 и РТРС-2. На станциях пройдут профилактические работы, некоторые из которых могут отменить или перенести из-за погодных условий.

На прошлой неделе омичи также сталкивались в перебоями в трансляциях. На телебашне меняли антенны и устанавливали светодиодную подсветку.

Все ради красоты. Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели
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#Ачаирский#Телевидение#Цифровое телевидение#Профилактика#Профилактические работы#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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