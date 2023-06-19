Все ради красоты. Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели

Жителей областного центра предупреждают о временных перерывах в трансляции телесигнала. На прошлой неделе омские телезрители также могли столкнуться с проблемами, но с помехами придется мириться еще пять дней. Как сообщают в РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть), перебои продлятся до 23 июня до 19:00.