Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Изображение материала

Все ради красоты. Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели

19 июня 2023, 13:25
Фото: Город55
иллюстрация

Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели

На выходных омичам обещают бесперебойный ТВ-сигнал.

Жителей областного центра предупреждают о временных перерывах в трансляции телесигнала. На прошлой неделе омские телезрители также могли столкнуться с проблемами, но с помехами придется мириться еще пять дней. Как сообщают в РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть), перебои продлятся до 23 июня до 19:00.

ТВ-сигнал может быть нестабилен из-за плановых работ, при которых необходимо отключать передающее оборудование на омской телебашне. Известно, что на минувшей неделе специалисты демонтировали старые аналоговые антенны, которые уже непригодны к использованию.

«При неблагоприятных погодных условиях некоторые виды работ могут быть перенесены на другое время, о чем будет сообщено дополнительно. Отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщил замдиректора филиала РТРС «Омский ОРТПЦ» Владимир Кузьмин.

Напомним, что на омской телевышке у моста 60-летия ВЛКСМ собираются установить светодиодную подсветку. Башню планируется украсить к августу этого года. Ранее Город55 писал об этом.


В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#ТВ#Телевидение#Трансляция#Телесигнал#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Сегодня, 09:33
«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели
Сегодня, 06:36
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
Сегодня, 08:56
В Омске признали банкротом жилищно-строительный кооператив «Рубин-2»
Сегодня, 10:32
Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Сегодня, 04:41
Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 07:30