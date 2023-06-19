Все ради красоты. Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Жителей областного центра предупреждают о временных перерывах в трансляции телесигнала. На прошлой неделе омские телезрители также могли столкнуться с проблемами, но с помехами придется мириться еще пять дней. Как сообщают в РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть), перебои продлятся до 23 июня до 19:00.
ТВ-сигнал может быть нестабилен из-за плановых работ, при которых необходимо отключать передающее оборудование на омской телебашне. Известно, что на минувшей неделе специалисты демонтировали старые аналоговые антенны, которые уже непригодны к использованию.
«При неблагоприятных погодных условиях некоторые виды работ могут быть перенесены на другое время, о чем будет сообщено дополнительно. Отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщил замдиректора филиала РТРС «Омский ОРТПЦ» Владимир Кузьмин.
Напомним, что на омской телевышке у моста 60-летия ВЛКСМ собираются установить светодиодную подсветку. Башню планируется украсить к августу этого года. Ранее Город55 писал об этом.