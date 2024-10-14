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Профилактические работы

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«Помехи» на телеэкранах: Омскую область ожидает неделя перебоев
С 14 по 20 октября в регионе пройдут плановые отключения цифрового телевидения, а также возможны помехи из-за солнечной интерференции.
14 октября, 07:35
Профилактические работы. В Омской области ожидаются перерывы телевещания
В основном изменения коснутся жителей районов. Там какое-то время нельзя будет посмотреть привычные телепередачи.
7 октября, 06:36
Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания
10 июня, 05:25
2023
Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение
24 октября 2023, 05:15
В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно
29 июля 2023, 03:18
Возможны помехи. Омичей предупредили об отключении телевещания
24 июля 2023, 07:55
Омичей предупредили о помехах в телевещании до конца рабочей недели
На станциях пройдут технические работы, которые могут затянуться из-за плохой погоды.
20 июня 2023, 06:36
Омичей предупредили о возможных проблемах с телевещанием
На станциях пройдут профилактические работы.
2 мая 2023, 05:22

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