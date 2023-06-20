В Омске врачи впервые провели операцию по удалению опухоли ствола головного мозга

Девушка жаловалась на потерю слуха и долгое время лечилась у ЛОРа, затем у невролога, после у нее заподозрили инсульт и привезли в больницу. Молодой человек прибыл на скорой из-за жалоб на сильные головные боли и потерю координации. В итоге у обоих МРТ показало наличие опухоли—невриномы (доброкачественное образование).