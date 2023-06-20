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В Омске врачи впервые провели операцию по удалению опухоли ствола головного мозга

20 июня 2023, 02:26
Фото: Город55
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Ранее такие операции проводили только в федеральных центрах.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что нейрохирурги БСМП №1 прооперировали мужчину и женщину с опухолями ствола головного мозга. Пациенты практические в одно время оказались в стационаре, однако симптомы у них были разные.

Девушка жаловалась на потерю слуха и долгое время лечилась у ЛОРа, затем у невролога, после у нее заподозрили инсульт и привезли в больницу. Молодой человек прибыл на скорой из-за жалоб на сильные головные боли и потерю координации. В итоге у обоих МРТ показало наличие опухоли—невриномы (доброкачественное образование).

Стоит отметить, что опухоли ствола головного мозга чрезвычайно опасны. Всего пару лет назад омичей с таким диагнозом отправляли на лечение в спецклиники в других регионах.

«Пациенты были прооперированы при помощи хирургического микроскопа с нейронавигацией. Врачи провели резекцию опухоли с минимальным повреждением структур мозга», — рассказали в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что пациентов уже выписали после полного восстановления.

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