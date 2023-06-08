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В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката

8 июня 2023, 06:46
Фото: Город55
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Ребенку понадобилась операция и кожная пластика.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что медики спасли девочку, которая чуть не потеряла палец. Такую серьезную травму она получила, когда каталась на электросамокате вместе со своим отцом.

Оказалось, что девочка едва не потеряла фалангу пальца на руке. Операцию проводили травматологи городской поликлиники № 2 им. Скворцова. Кроме того, после операции ей еще провели кожную пластику.

Это не первый случай в этом году, когда дети получают травмы, катаясь на электросамокате.

«Мальчик у нас был с серьезными травмами головы и конечностей, который катался без надзора и чуть не угодил под машину. Беда в том, что они развивают большую скорость и даже взрослый не всегда успевает сориентироваться, что уж говорить про детей», — рассказала завотделением травматологии детской городской поликлиники №2 им. Скворцова Марина Дьячук.
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