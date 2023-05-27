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Спустя сутки «встал на ноги». Омские врачи спасли молодого пациента с инсультом

27 мая 2023, 04:36
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

В медсанчасти №4 спасли молодого омича с инсультом

Врач объяснила, что причиной произошедшего могло послужить курение и недообследованность.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что в медсанчасти №4 спасли 35-летнего омича с инсультом. У него отказала половина тела, однако спустя сутки пациент «встал на ноги».

Оказалось, что инсульт застал многодетного отца прямо на работе. У него резко поднялось давление и коллеги сразу же вызвали скорую. В минздраве отметили, что отчасти именно это и спасло мужчину.

«Его подняли в нашу неврологическую реанимацию и сразу провели тромболитическую терапию. Так случилось, что пациент попал в „терапевтическое окно“. Оно длится до 4,5 часов после тромбоза — это время, когда можно растворить тромб в головном мозге и нормализовать кровоснабжение. Повезло, что у пациента не было противопоказаний, а их к этой процедуре много. Сама тромболитическая терапия длилась один час, потом пациента обследовали и назначили лечение», — рассказал лечащий врач, невролог Юлия Тимофеева.

Благодаря оперативной помощи медиков уже на следующие сутки пациент двигался, разговаривал, мог глотать и самостоятельно ходил. Врач объяснила, что причиной произошедшего могло послужить курение и недообследованность.

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#Ксения Карагодина#Больница#Инсульт#Спасение#Общество#Город#Происшествия#Медицина#Новости#Омск#Омская область
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