«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Медицинская сестра БСМП№1 Светлана Мурашко рассказала необычную историю, которая произошла в новогоднюю ночь. Оказалось, что прямо под бой курантов в больницу привезли беременную омичку. У женщины поднялось давление после ссоры с мужем.
«Госпитализация и медицинская помощь реально ей и не требовалась, но разговоры по душам и чашка чая сделали свое дело. Девушка выспалась в полупустой палате, а утром счастливая и здоровая ушла», — поделилась Светлана Мурашко.
Напомним, что омские врачи помогли избежать выкидыша молодой жительнице Томска. Девушка собиралась уезжать домой, но перед отъездом ей стало плохо. В отделении гинекологии БСМП №1 пациентке подобрали медикаментозную терапию и назначили строгий постельный режим.