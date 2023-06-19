«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь

Медицинская сестра БСМП№1 Светлана Мурашко рассказала необычную историю, которая произошла в новогоднюю ночь. Оказалось, что прямо под бой курантов в больницу привезли беременную омичку. У женщины поднялось давление после ссоры с мужем.