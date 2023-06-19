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«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь

19 июня 2023, 07:44
Фото: Министерство здравоохранения Омской области
Светлана Мурашко

Омская медсестра оказала помощь беременной пациентке в канун Нового года

1 января девушка уже отправилась домой.

Медицинская сестра БСМП№1 Светлана Мурашко рассказала необычную историю, которая произошла в новогоднюю ночь. Оказалось, что прямо под бой курантов в больницу привезли беременную омичку. У женщины поднялось давление после ссоры с мужем.

«Госпитализация и медицинская помощь реально ей и не требовалась, но разговоры по душам и чашка чая сделали свое дело. Девушка выспалась в полупустой палате, а утром счастливая и здоровая ушла», — поделилась Светлана Мурашко.

Напомним, что омские врачи помогли избежать выкидыша молодой жительнице Томска. Девушка собиралась уезжать домой, но перед отъездом ей стало плохо. В отделении гинекологии БСМП №1 пациентке подобрали медикаментозную терапию и назначили строгий постельный режим.

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