Рука висела на костях. В Омске школьник ударился об дверь на репетиции сценки

Для операции под увеличением медики использовали специальные микроскопические нити. Юному пациенту положили по 10-12 швов на каждый нерв, и рука вскоре снова задвигалась. Много крови мальчик потерял, пока ехал до медиков, но по итогу все кончилось хорошо, сообщили в областном министерстве здравоохранения.