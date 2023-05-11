Рука висела на костях. В Омске школьник ударился об дверь на репетиции сценки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Инцидент произошел вечером, когда компания подростков решила отрепетировать сценку для школьного мероприятия. Мальчик получил сильнейшую травму, когда набегу открывал дверь со стеклянными вставками. «Влетев» правой рукой в стекло, он начал выдергивать кисть. В итоге стекло попало внутрь ладони и повредило все сухожилия.
В районной больнице ему сделали перевязку, а уже ночью доставили в ГДКБ № 3. После оказания экстренной помощи ребенку провели операцию. Процесс занял целых семь часов, пришлось сшивать каждый нерв руки.
«Десять сухожилий было порезано, две вены, две артерии. Рука висела просто на костях, все до костей было прорезано, ничего друг с другом не соединялось. И все это нужно было различить, найти концы с одной стороны, подшить с концами другой стороны», — рассказал подробности врач-нейрохирург Тигран Коновалов.
Для операции под увеличением медики использовали специальные микроскопические нити. Юному пациенту положили по 10-12 швов на каждый нерв, и рука вскоре снова задвигалась. Много крови мальчик потерял, пока ехал до медиков, но по итогу все кончилось хорошо, сообщили в областном министерстве здравоохранения.
«Еще предстоит реабилитация, восстановление. Но самое страшное позади, рука работает. С ребенком мы подружились. Он настроен лечиться. И он ничего не пропускал: ни физио, ни уколы. Он сам понимал, что ему это надо», — отметил доктор.
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