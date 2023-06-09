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Второй день подряд. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности

9 июня 2023, 02:30
Фото: Город55
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В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Режим НМУ действует до 11 часов дня.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что сегодня, 9 июня, до 11 часов дня в Омской области объявлен режим НМУ первой степени опасности. В этот период вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе из-за слабого ветра. Омичам советуют не открывать окна для проветривания, а также по возможности реже выходить на улицу.

Отметим, что режим «черного неба» объявляли вчера, 8 июня. НМУ первой степени опасности действовали также до 11 часов.

Напомним, что синоптики составили прогноз на ближайшие дни и оказалось, что омичей ждет кратковременный дождь с грозой и похолодание. Воздух в регионе прогреется до 25 градусов тепла.

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