Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Неделя начнется с… потепления. Днем температура воздуха достигнет +38 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.
В ночь на 6 июня столбик термометра опустится до +17. Ветер стихнет: от 2 до 7 метров в секунду. А вот днем во вторник вновь настанет жара — до +39 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозы.
Осадки, гром, молнии и сильный ветер ожидаются в ночь на среду. Днем 7 июня температура воздуха +33…+38. Однако дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду сохранятся.
Также синоптики Обь-Иртышского УГМС напоминают, со 2 по 6 июня в регионе — аномально жаркая погода. Средняя температура на 10 и более градусов выше нормы. С 3 по 6 июня — сильная жара от 36 градусов.
В Омской области также сохраняется особо опасный пятый класс горимости. Напомним, ранее в городе объявляли режим НМУ, жители жаловались на выборсы: