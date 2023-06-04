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Published Сегодня, 09:22

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Гроза, дождь и +39 градусов. Когда в Омске спадет жара

4 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI
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В Омске ожидаются потепление до +39, грозы и дожди

Омичам лучше ограничить пребывание на солнце.

Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Неделя начнется с… потепления. Днем температура воздуха достигнет +38 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.

В ночь на 6 июня столбик термометра опустится до +17. Ветер стихнет: от 2 до 7 метров в секунду. А вот днем во вторник вновь настанет жара — до +39 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозы.

Осадки, гром, молнии и сильный ветер ожидаются в ночь на среду. Днем 7 июня температура воздуха +33…+38. Однако дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду сохранятся.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Также синоптики Обь-Иртышского УГМС напоминают, со 2 по 6 июня в регионе — аномально жаркая погода. Средняя температура на 10 и более градусов выше нормы. С 3 по 6 июня — сильная жара от 36 градусов.

В Омской области также сохраняется особо опасный пятый класс горимости. Напомним, ранее в городе объявляли режим НМУ, жители жаловались на выборсы:

«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы
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#Погода#Прогноз погоды#Жара#Аномальная жара#Гроза#Дождь#Общество#Город#Омск#Омская область
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