Ветер, туман и проливной дождь. Омичам нужно готовиться к резкой смене погоды

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Обь-Иртышском УГМС сделали новый прогноз погоды на ближайшие дни. Так, согласно данным синоптиков, на территории региона станет чуть холоднее. Также в предстоящие выходные омичам перед выходом на улицу стоит брать зонты.
Завтра, 9 июня, ночью ожидается +12… +17 градусов, при прояснении до +7. Днем возможен кратковременный дождь с грозой, температура воздуха составит +20… +25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
В субботу, 10 июня, ночью столбик термометра опустится до отметки +11 градусов (+6 при прояснении). В светлое время суток потеплеет до +22… +27. Прогнозируется небольшой дождь с грозой. Ветер сменит направление на север и задует со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.
В воскресенье, 11 июня, ночью похолодает до +6… +11 градусов, а при облачной погоде возможно +16. Днем воздух прогреется на +24… +29 градусов, но по северу-западу может быть и +19. Также ожидается кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Максимальные порывы составят 18 м/с.
Ранее Город55 писал об омиче, который в аномальную жаре оделся так, как будто на улице сейчас зима. Укутавшись в теплую куртку, надев шапку, он прошелся по центру города, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. Подробнее об этом — по ссылке ниже.