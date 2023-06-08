Ветер, туман и проливной дождь. Омичам нужно готовиться к резкой смене погоды

Ранее Город55 писал об омиче, который в аномальную жаре оделся так, как будто на улице сейчас зима. Укутавшись в теплую куртку, надев шапку, он прошелся по центру города, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. Подробнее об этом — по ссылке ниже.