Задержите дыхание. Лето в Омской области началось с режима НМУ

Информацию о возможных примесях в атмосферном воздухе пока что представители регионального минприроды не предоставляли. Напомним, что в последний раз режим «черного неба» вводили перед прошлыми выходными. На той неделе в Омске неоднократно фиксировали превышение нормы вредных веществ в воздухе, в том числе аммиака и сероводорода. На этом фоне Город55 писал о том, как регулярные выбросы могут влиять на здоровье омичей.