Задержите дыхание. Лето в Омской области началось с режима НМУ

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Накануне, 31 мая, в Обь-Иртышском УГМС рассказали о неблагоприятных метеоусловиях на территории не только областного центра, но и всего региона. Так, по оценке специалистов, режим НМУ первой степени опасности продлится до 10:00 сегодняшнего дня. Вообще же, ситуация стала ухудшаться еще в полночь, 1 июня.
С этого времени вредные примеси задерживаются в атмосферном воздухе и оседают в населенных пунктах, так как нет достаточного ветра, чтобы они рассеивались. В паблике «Проект „ДЫШИ! Омск"» с прошлого вечера начали поступать жалобы от местных жителей. Омичи рассказали о противном запахе золы и чего-то горелого.
«Опять частный сектор в +30 топит дом», — пошутил один из пользователей в комментариях под постом о неблагоприятных метеоусловиях.
Информацию о возможных примесях в атмосферном воздухе пока что представители регионального минприроды не предоставляли. Напомним, что в последний раз режим «черного неба» вводили перед прошлыми выходными. На той неделе в Омске неоднократно фиксировали превышение нормы вредных веществ в воздухе, в том числе аммиака и сероводорода. На этом фоне Город55 писал о том, как регулярные выбросы могут влиять на здоровье омичей.