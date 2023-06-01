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Задержите дыхание. Лето в Омской области началось с режима НМУ

1 июня 2023, 02:40
Фото: Город55
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В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ

Синоптики рассказали, что обстановка ухудшилась еще в полночь.

Накануне, 31 мая, в Обь-Иртышском УГМС рассказали о неблагоприятных метеоусловиях на территории не только областного центра, но и всего региона. Так, по оценке специалистов, режим НМУ первой степени опасности продлится до 10:00 сегодняшнего дня. Вообще же, ситуация стала ухудшаться еще в полночь, 1 июня.

С этого времени вредные примеси задерживаются в атмосферном воздухе и оседают в населенных пунктах, так как нет достаточного ветра, чтобы они рассеивались. В паблике «Проект „ДЫШИ! Омск"»  с прошлого вечера начали поступать жалобы от местных жителей. Омичи рассказали о противном запахе золы и чего-то горелого.

«Опять частный сектор в +30 топит дом», — пошутил один из пользователей в комментариях под постом о неблагоприятных метеоусловиях.

Информацию о возможных примесях в атмосферном воздухе пока что представители регионального минприроды не предоставляли. Напомним, что в последний раз режим «черного неба» вводили перед прошлыми выходными. На той неделе в Омске неоднократно фиксировали превышение нормы вредных веществ в воздухе, в том числе аммиака и сероводорода. На этом фоне Город55 писал о том, как регулярные выбросы могут влиять на здоровье омичей.

Астма, удушье, онкология. Как «черное небо» влияет на здоровье омичей
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Здоровье#Выбросы#Нму#Режим нму#Новости#Омск#Омская область
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