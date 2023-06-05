На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу

Заметим, что участок является проблемным, асфальтовое покрытие давно пришло в негодность. Вдоль дороги располагаются несколько промышленных предприятий и складов. Юрист местной компании «Монолит-Прогресс» Эльвин Нифтуллаев рассказал Городу55, что последний раз «ямочный» ремонт на участке был 5 лет назад.