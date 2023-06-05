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На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу

5 июня 2023, 09:30
Фото: 1MI
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Со слов местных, дорогу не ремонтировали несколько лет.

Участок дороги в Омске на Левом берегу с 1 июня передали из областной в муниципальную собственность, сообщили в министерстве имущественных отношений. Речь идет об участке по ул. 2-я Солнечная — ул. Багнюка протяженностью 825 метров. В ведомстве рассказали, что балансовая стоимость объекта составляет 77 млн рублей.

Заметим, что участок является проблемным, асфальтовое покрытие давно пришло в негодность. Вдоль дороги располагаются несколько промышленных предприятий и складов. Юрист местной компании «Монолит-Прогресс» Эльвин Нифтуллаев рассказал Городу55, что последний раз «ямочный» ремонт на участке был 5 лет назад.

«В 2018 году приехала машина и ямы просто заделали. И буквально после первой зимы опять все это размыло. Там сейчас кошмар творится. С тех пор ничего не делалось. Предприятия, которые рядом есть, хоть как-то засыпали ямы строительным мусором, кирпичами, щебнем», — рассказал омич.
Участок дороги расположен в промышленной зонеУчасток дороги расположен в промышленной зоне
Участок дороги расположен в промышленной зоне
Фото: Министерство имущественных отношений Омской области
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