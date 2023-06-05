На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Участок дороги в Омске на Левом берегу с 1 июня передали из областной в муниципальную собственность, сообщили в министерстве имущественных отношений. Речь идет об участке по ул. 2-я Солнечная — ул. Багнюка протяженностью 825 метров. В ведомстве рассказали, что балансовая стоимость объекта составляет 77 млн рублей.
Заметим, что участок является проблемным, асфальтовое покрытие давно пришло в негодность. Вдоль дороги располагаются несколько промышленных предприятий и складов. Юрист местной компании «Монолит-Прогресс» Эльвин Нифтуллаев рассказал Городу55, что последний раз «ямочный» ремонт на участке был 5 лет назад.
«В 2018 году приехала машина и ямы просто заделали. И буквально после первой зимы опять все это размыло. Там сейчас кошмар творится. С тех пор ничего не делалось. Предприятия, которые рядом есть, хоть как-то засыпали ямы строительным мусором, кирпичами, щебнем», — рассказал омич.