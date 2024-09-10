Дорожный ремонт

Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.