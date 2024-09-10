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Дорожный ремонт

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2024
В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части
В городской администрации омичей предупредили, что из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок улицы 3-я Транспортная, работы будут проводиться в два этапа.
10 сентября, 11:54
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей
Омское УДХБ нашло подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной, на работы выделено 337 млн рублей.
12 августа, 14:39
Разгул стихий уничтожил дорогу в Ленинском округе Омска
В администрации обещают провести ремонт до сентября.
14 июля, 04:33
Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября
12 июля, 12:16
Не жалея денег. На ремонт улицы Ленина в Омске готовы потратить 48 миллионов
Помимо обновления Ленина также планируются работы на других улицах.
12 июля, 11:25
135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле
8 июля, 13:33
Из-за ремонта путей в Амурском поселке омские трамваи временно изменят схему движения
Из-за капремонта путей в Амурском поселке временно изменится схема движения трамваев №1, 4 и 7, об этом омичей предупредил мэр города Сергей Шелест.
10 июня, 09:39
Уберите автомобили. Сегодня в Омске начнут ремонтировать улицу Куйбышева
30 мая, 08:36
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Страшно передвигаться. В Омской области с трудом отремонтировали проблемную дорогу
На состояние дорожного покрытия на улице Буденного в рабочем поселке Любинский неоднократно жаловались местные жители, проблема была устранена только после вмешательства прокуратуры.
28 мая, 07:02
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
30 апреля, 04:43
2023
Подрядчик найден. В 2024 году в Омске начнется ремонт дороги у ТЦ «Омский»
У строителей будет четыре месяца, чтобы обновить участок.
31 октября 2023, 12:29
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Суд уменьшил штраф за некачественный ремонт омских дорог в 13 раз
9 октября 2023, 06:57
А безопасно ли? Омская прокуратура проверит перегородку, в которую врезалась машина
18 сентября на проезжей части по ул. Бульвар Архитекторов была установлена бетонная перегородка, которая уже стала причиной аварии.
21 сентября 2023, 10:57
В Омске на улице Волочаевской наполовину завершили дорожный ремонт
Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы до августа 2024 года.
20 сентября 2023, 11:24
В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку
12 августа 2023, 05:05
В Омской области в 2023 году планируют отремонтировать 6 региональных дорог
8 июня 2023, 06:43
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
5 июня 2023, 09:30

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