Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Изображение материала

Огромная яма. В центре Омска асфальт провалился под землю

2 июня 2023, 05:35
Фото: Николай Эйхвальд / Город55
Место провала огородили предупредительной лентой

В Омске на Красном пути асфальт провалился под землю

Проблему уже решили, засыпав яму щебнем. Асфальт обещают восстановить в ближайшее время.

В центре Омска рядом с домом №12 по улице Красный путь асфальт ушел под землю. На месте образовалась огромная яма. Судя по фотографиям очевидцев, размещенных в социальных сетях, в яму ушел дорожный знак.

Фото: ЧП Омск

В администрации Омска рассказали, что проблему устранили — яму засыпали щебнем. Асфальт в этом месте обещают восстановить до 10 июня.

«Происшествие произошло накануне из-за повреждения на подземных коммунальных сетях. Никто не пострадал. Ремонтные работы произведены, место засыпано щебнем, уже в ближайшее время асфальт на данном участке будет восстановлен», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
На улице Тюменской в Омске ограничат движение из-за треснувшего асфальта
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Яма#Яма в асфальте#Дороги#Опасные дороги#Ремонт#Мэрия#Происшествия#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
Сегодня, 03:48
Официально. Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую
Вчера, 10:33
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Вчера, 02:56
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:10
Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне
Сегодня, 02:38
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Вчера, 03:38