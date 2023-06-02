Огромная яма. В центре Омска асфальт провалился под землю

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В центре Омска рядом с домом №12 по улице Красный путь асфальт ушел под землю. На месте образовалась огромная яма. Судя по фотографиям очевидцев, размещенных в социальных сетях, в яму ушел дорожный знак.
В администрации Омска рассказали, что проблему устранили — яму засыпали щебнем. Асфальт в этом месте обещают восстановить до 10 июня.
«Происшествие произошло накануне из-за повреждения на подземных коммунальных сетях. Никто не пострадал. Ремонтные работы произведены, место засыпано щебнем, уже в ближайшее время асфальт на данном участке будет восстановлен», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.