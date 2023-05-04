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Раскрошилась, как печенье. В Омске закрыли дорогу на Тюменской улице

4 мая 2023, 05:49
Фото: официальный телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Из-за треснувшего асфальта в Омске полностью перекрыли Тюменскую улицу

Пока неизвестно, когда дорога вновь будет доступна для движения.

Стало известно, что проблемную дорогу, связывающую Фрунзенский мост с центром города, собираются полностью закрыть. Дело в том, что асфальтное покрытие улицы Тюменской находится в достаточно скверном состоянии. Причем дорога начала разрушаться даже не в прошлом году.

Фото: официальный телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что с сегодняшнего дня, 4 мая, улица Тюменская будет полностью перекрыта. Ограничение вводят с 13:00. По словам градоначальника, на дороге не может без проблем проехать даже маленький грузовик.

Ранее в городской администрации сообщали, что трещины могут возникать из-за двух источников холодной воды, которые проходят под дорогой. Вообще же, как замечают сами жители Омска, асфальт ведет каждый раз в период таяния снега и уже после того, как все высохнет. Шелест сказал, что после полного просыхания земли работники департамента городского хозяйства оценят, в каком объеме ремонта нуждается проезжая часть.

В дептрансе в связи с перекрытием дороги должны продумать вопрос с распределением транспорта по другим улицам. Специалистам департамента в этом будут помогать сотрудники ГИБДД. Соответствующее распоряжение мэр дал главе профильного ведомства Вадиму Кормильцу.

На улице Тюменской в Омске ограничат движение из-за треснувшего асфальта
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#Алина Ясинская#Дорога#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Фрунзенский мост#Улица Тюменская#Город#Общество#Новости#Омск#Сергей шелест
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