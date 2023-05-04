Раскрошилась, как печенье. В Омске закрыли дорогу на Тюменской улице

Ранее в городской администрации сообщали, что трещины могут возникать из-за двух источников холодной воды, которые проходят под дорогой. Вообще же, как замечают сами жители Омска, асфальт ведет каждый раз в период таяния снега и уже после того, как все высохнет. Шелест сказал, что после полного просыхания земли работники департамента городского хозяйства оценят, в каком объеме ремонта нуждается проезжая часть.