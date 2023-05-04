Раскрошилась, как печенье. В Омске закрыли дорогу на Тюменской улице

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Стало известно, что проблемную дорогу, связывающую Фрунзенский мост с центром города, собираются полностью закрыть. Дело в том, что асфальтное покрытие улицы Тюменской находится в достаточно скверном состоянии. Причем дорога начала разрушаться даже не в прошлом году.
Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что с сегодняшнего дня, 4 мая, улица Тюменская будет полностью перекрыта. Ограничение вводят с 13:00. По словам градоначальника, на дороге не может без проблем проехать даже маленький грузовик.
Ранее в городской администрации сообщали, что трещины могут возникать из-за двух источников холодной воды, которые проходят под дорогой. Вообще же, как замечают сами жители Омска, асфальт ведет каждый раз в период таяния снега и уже после того, как все высохнет. Шелест сказал, что после полного просыхания земли работники департамента городского хозяйства оценят, в каком объеме ремонта нуждается проезжая часть.
В дептрансе в связи с перекрытием дороги должны продумать вопрос с распределением транспорта по другим улицам. Специалистам департамента в этом будут помогать сотрудники ГИБДД. Соответствующее распоряжение мэр дал главе профильного ведомства Вадиму Кормильцу.