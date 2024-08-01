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Промзона

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2024
Срочно. На территории омского Нефтезавода вечером 1 августа произошло крупное возгорание
1 августа, 16:13
Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика
7 июля, 03:25
Конкурс открыт. В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута
14 июня, 08:07
85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей
18 мая, 13:36
В Омске за 55 млн продают цех по производству бетонных блоков и сухих смесей
8 января, 07:08
2023
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
5 июня 2023, 09:30
2022
В небе над Омском заметили густой черный дым
21 июня 2022, 08:35

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