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На улице Тюменской в Омске ограничат движение из-за треснувшего асфальта

28 апреля 2023, 10:55
Фото: 1MI
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На проблему в социальных сетях пожаловались местные жители

На улице Тюменской, которая соединяет Фрунзенский мост с центром города, с сегодняшнего дня, 28 апреля, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.

На участке ограничили скорость движения и запретили проезд грузовому транспорту. В мэрии рассказали, что причиной появления трещин на асфальте могут быть два источника холодной воды, проходящие под дорогой. Проезжую часть также планируют дополнительно обследовать.

Напомним, ранее омичи рассказали в социальных сетях, что асфальт после зимы на улице Тюменской пришел в негодность. Он покрылся трещинами. Проезжая часть очень близко прилегает к склону реки Омь, из-за чего «сползает» к берегу.

Известно, что частичный ремонт с связи с аварийным состоянием проезжей части делали в 2013 и 2015 годах. В 2017-м году дорогу не просто чинили, но и расширяли, сообщается на сайте городской администрации.

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#Евгений Игишев#Дорога#Ремонт дорог#Асфальт#Яма в асфальте#Город#Общество#Транспорт#Омск#Омская область
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