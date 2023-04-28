На улице Тюменской в Омске ограничат движение из-за треснувшего асфальта

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На улице Тюменской, которая соединяет Фрунзенский мост с центром города, с сегодняшнего дня, 28 апреля, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.
На участке ограничили скорость движения и запретили проезд грузовому транспорту. В мэрии рассказали, что причиной появления трещин на асфальте могут быть два источника холодной воды, проходящие под дорогой. Проезжую часть также планируют дополнительно обследовать.
Напомним, ранее омичи рассказали в социальных сетях, что асфальт после зимы на улице Тюменской пришел в негодность. Он покрылся трещинами. Проезжая часть очень близко прилегает к склону реки Омь, из-за чего «сползает» к берегу.
Известно, что частичный ремонт с связи с аварийным состоянием проезжей части делали в 2013 и 2015 годах. В 2017-м году дорогу не просто чинили, но и расширяли, сообщается на сайте городской администрации.