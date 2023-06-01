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В Омске на Ленинградской площади фура сбила светофор

1 июня 2023, 12:46
Фото: Город55
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Авария произошла на Ленинградской площади.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 1 июня, около 10 часов утра на Ленинградской площади произошло ДТП.

Оказалось, что 43-летний водитель большегруза в районе дома № 1 врезался в светофор. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых ТС) и 12.33 КоАП РФ (повреждение светофорного объекта).

Напомним, что 31 мая на улице Мельничной водитель автобуса вылетел на обочину и врезался в припаркованную иномарку. Кроме того, от удара пострадали и рядом стоящие — водитель легковушки и инспектор ДПС.

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