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Никто не выжил. В жутком ДТП на трассе «Омск- Черлак» погибло 6 человек

26 мая 2023, 14:41
Фото: Управление МВД России по Омской области

Стало известно, что в жуткой аварии на трассе «Омск- Черлак» скончалась 6 человек

Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Евгений Щербинин.

В Управлении МВД России по Омской области сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии в Черлакском районе погиб 42-летний водитель «Toyota».

Обстоятельства и причины аварии продолжают устанавливать. Также на месте происшествия работает прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.

Напомним, авария произошла на 96 км трассы Омск-Черлак сегодня, 26 мая. 42-летний водитель «Chevrolet Cruze» выехал на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». На месте происшествия погиб водитель и 4 пассажира автомобиля «Chevrolet» (34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и 7-летний ребенок).

На трассе «Омск — Черлак» пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле
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#Ксения Карагодина#ДТП#Смертельное ДТП#Уголовное дело#Полиция#Прокуратура#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Видео
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