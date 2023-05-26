Никто не выжил. В жутком ДТП на трассе «Омск- Черлак» погибло 6 человек

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Управлении МВД России по Омской области сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии в Черлакском районе погиб 42-летний водитель «Toyota».
Обстоятельства и причины аварии продолжают устанавливать. Также на месте происшествия работает прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.
Напомним, авария произошла на 96 км трассы Омск-Черлак сегодня, 26 мая. 42-летний водитель «Chevrolet Cruze» выехал на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». На месте происшествия погиб водитель и 4 пассажира автомобиля «Chevrolet» (34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и 7-летний ребенок).