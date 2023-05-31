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Омские следователи выяснят причины ДТП, в котором пострадали полицейский и водитель

31 мая 2023, 14:14
Фото: СУ СК России по Омской области
Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что по сообщению из СМИ проводится доследственная проверка по факту ДТП на улице Мельничной. Происшествие случилось, сегодня, 31 мая.

«В ходе проверки будут выяснены причины ДТП, установлена тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим, действиям водителя автобуса будет дана правовая оценка», — уточнили в СКР.
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоявших у обочины водителя «Volkswagen» и инспектора ДТП. Оба пострадавших попали в больницу.

Видео: СУ СК России по Омской области
В Омске водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки
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