Омские следователи выяснят причины ДТП, в котором пострадали полицейский и водитель

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что по сообщению из СМИ проводится доследственная проверка по факту ДТП на улице Мельничной. Происшествие случилось, сегодня, 31 мая.
«В ходе проверки будут выяснены причины ДТП, установлена тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим, действиям водителя автобуса будет дана правовая оценка», — уточнили в СКР.
Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоявших у обочины водителя «Volkswagen» и инспектора ДТП. Оба пострадавших попали в больницу.