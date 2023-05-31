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В Омске водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки

31 мая 2023, 13:31
Фото: Прокуратура Омской области
Авария произошла на улице Мельничной.

Омская прокуратура взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП с участием автобуса. Авария произошла сегодня, 31 мая, на улице Мельничной.

«Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры», — уточнили в ведомстве.
Фото: Прокуратура Омской области

Оказалось, что водитель автобуса № 45 не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в стоящий «Volkswagen». Кроме того, пострадали от столкновения и рядом стоящие — водитель авто и инспектор ДПС. 

Видео: Прокуратура Омской области

Оба пострадавших сейчас в больнице. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

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#Ксения Карагодина#Видео#Полиция#ДТП#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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