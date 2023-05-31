В Омске водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Омская прокуратура взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП с участием автобуса. Авария произошла сегодня, 31 мая, на улице Мельничной.
«Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры», — уточнили в ведомстве.
Оказалось, что водитель автобуса № 45 не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в стоящий «Volkswagen». Кроме того, пострадали от столкновения и рядом стоящие — водитель авто и инспектор ДПС.
Оба пострадавших сейчас в больнице. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.