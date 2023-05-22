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В Омске зафиксировали более 500 ДТП в местах с нарушением обустройства дорог

22 мая 2023, 15:08
Фото: Город55
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За истекший период 2023 года в ДТП погибли 16 человек.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что за истекший период 2023 года в регионе зарегистрировали 561 ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки обустройства и содержания дорог, дорожных сооружений.

Отметим, что в результате аварий 16 человек погибли, 746 получили ранения различной степени тяжести.

Уже завтра, 23 мая, на территории Омской области для предупреждения и пресечения правонарушений сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятия «Дорожные работы».

«Внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на выявление фактов ненадлежащего обустройства и содержания улично-дорожной сети, в том числе в местах производства дорожных работ в летнее время, пресечение фактов создания помех в дорожном движении и непринятие мер к их устранению, а также введению ограничений в движении», — сообщили в ведомстве.
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