В Омске зафиксировали более 500 ДТП в местах с нарушением обустройства дорог

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что за истекший период 2023 года в регионе зарегистрировали 561 ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки обустройства и содержания дорог, дорожных сооружений.
Отметим, что в результате аварий 16 человек погибли, 746 получили ранения различной степени тяжести.
Уже завтра, 23 мая, на территории Омской области для предупреждения и пресечения правонарушений сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятия «Дорожные работы».
«Внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на выявление фактов ненадлежащего обустройства и содержания улично-дорожной сети, в том числе в местах производства дорожных работ в летнее время, пресечение фактов создания помех в дорожном движении и непринятие мер к их устранению, а также введению ограничений в движении», — сообщили в ведомстве.