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Из омского «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов

1 июня 2023, 11:46
Фото: hawk.ru
29-летний крайний нападающий Наиль Якупов заключил контракт с «Авангардом» в 2020 году. 36-летний защитник Антон Белов играл в «Авангарде» в сезоне 2022/2023, а также с 2008 по 2013 годы.

Из омского «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов, сообщается на официальном сайте клуба.

«Хоккейный клуб „Авангард“ благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», — сообщили в клубе.

29-летний крайний нападающий Наиль Якупов заключил контракт с «Авангардом» в 2020 году. Ранее играл в хабаровском «Амуре» и питерском «СКА».
36-летний защитник Антон Белов играл в «Авангарде» в сезоне 2022/2023, а также с 2008 по 2013 годы.

Напомним, 25 мая Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров ХК «Авангард». Он руководил клубом с 2018 года.

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