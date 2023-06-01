Из омского «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов

29-летний крайний нападающий Наиль Якупов заключил контракт с «Авангардом» в 2020 году. Ранее играл в хабаровском «Амуре» и питерском «СКА».

36-летний защитник Антон Белов играл в «Авангарде» в сезоне 2022/2023, а также с 2008 по 2013 годы.