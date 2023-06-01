Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Из омского «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов, сообщается на официальном сайте клуба.
«Хоккейный клуб „Авангард“ благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», — сообщили в клубе.
29-летний крайний нападающий Наиль Якупов заключил контракт с «Авангардом» в 2020 году. Ранее играл в хабаровском «Амуре» и питерском «СКА».
36-летний защитник Антон Белов играл в «Авангарде» в сезоне 2022/2023, а также с 2008 по 2013 годы.
Напомним, 25 мая Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров ХК «Авангард». Он руководил клубом с 2018 года.