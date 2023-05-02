Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с чешским защитником Шулаком

Генеральный менеджер клуба Антон Курьянов рассказал, что команда искала защитника под большинство, чтобы у нового игрока был хороший бросок и способность найти партнера передачей. Руководство «Авангарда» надеется, что с приглашением Шулака эта задача будет решена.