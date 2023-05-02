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Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с чешским защитником Шулаком

2 мая 2023, 02:33
Фото: ХК "Авангард"
В прошлом сезоне он играл за дальневосточный «Адмирал».

Стало известно, что хоккейный клуб «Авангард» теперь будет представлять 29-летний чешский спортсмен Либор Шулак. Контракт с ним заключен на два года.

Генеральный менеджер клуба Антон Курьянов рассказал, что команда искала защитника под большинство, чтобы у нового игрока был хороший бросок и способность найти партнера передачей. Руководство «Авангарда» надеется, что с приглашением Шулака эта задача будет решена.

«В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером „Адмирала“, забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнеров как на льду, так и в раздевалке. Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, и поэтому третью вакансию легионера в „Авангарде“ на ключевой позиции займет Шулак», — отметил Курьянов.

В составе омской команды чех будет играть под номером 73. К слову, ранее Либор Шулак выступал за дальневосточный «Адмирал», который вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина-2023. В 79 матчах спортсмен набрал 42 очка (15 + 27) очка по системе «гол+пас». Показатель полезности хоккеиста из Чехии составил «+10».

Ранее Город55 писал о расторжении с «Авангардом» контракта 19-летним Иваном Мирошниченко. Несмотря на это, права на хоккеиста остаются за омским клубом.

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#Алина Ясинская#ХК Авангард#Контракт#Хоккей#Авангард хоккей#Спорт#Авангард#Новости#Омск
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