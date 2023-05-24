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Михаил Кравец останется на посту главного тренера хоккеистов омского «Авангарда»

24 мая 2023, 04:12
Фото: Город55
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Клуб предложил ему поработать еще один год.

Похоже, что руководство «Авангарда» определилось с кандидатурой главного тренера «ястребов» в новом сезоне. Так, контракт еще на один год был подписан с Михаилом Кравецом, сообщает «Спорт-Экспресс». Официального подтверждения пока не было.

Вообще, омские хоккеисты официально остались без главного тренера 1 мая, когда срок прошлогоднего контракта с Михаилом истек. Но клуб решил не торопиться с решением. Представители «Авангарда» рассматривали на должность нескольких человек, в том числе Боба Хартли, который не смог принять эти обязанности из-за семейных обстоятельств.

Напомним, что Кравец стал главным тренером «ястребов» в ноябре прошлого года. Омские хоккеисты вышли с его помощью в полуфинал Кубка Гагарина, но проиграли «Ак Барсу» со счетом 1-4.

Ранее Город55 писал об уходе Сергея Толчинского. Спустя три года в «Авангарде» нападающий теперь будет играть за петербургский СКА. Контракт с новой командой подписан на пять лет.

Нападающий Толчинский ушел из омского «Авангарда» в СКА
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#Алина Ясинская#Авангард#Новости#Омск#Михаил Кравец#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Главный тренер#Контракт
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