Похоже, что руководство «Авангарда» определилось с кандидатурой главного тренера «ястребов» в новом сезоне. Так, контракт еще на один год был подписан с Михаилом Кравецом, сообщает «Спорт-Экспресс». Официального подтверждения пока не было.