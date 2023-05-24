Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Похоже, что руководство «Авангарда» определилось с кандидатурой главного тренера «ястребов» в новом сезоне. Так, контракт еще на один год был подписан с Михаилом Кравецом, сообщает «Спорт-Экспресс». Официального подтверждения пока не было.
Вообще, омские хоккеисты официально остались без главного тренера 1 мая, когда срок прошлогоднего контракта с Михаилом истек. Но клуб решил не торопиться с решением. Представители «Авангарда» рассматривали на должность нескольких человек, в том числе Боба Хартли, который не смог принять эти обязанности из-за семейных обстоятельств.
Напомним, что Кравец стал главным тренером «ястребов» в ноябре прошлого года. Омские хоккеисты вышли с его помощью в полуфинал Кубка Гагарина, но проиграли «Ак Барсу» со счетом 1-4.
Ранее Город55 писал об уходе Сергея Толчинского. Спустя три года в «Авангарде» нападающий теперь будет играть за петербургский СКА. Контракт с новой командой подписан на пять лет.