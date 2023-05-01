Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов

Также вчера стало известно, что «Авангард» и нападающий Федор Малыхин расторгли контракт по взаимному согласию. Форвард пришел в команду в мае прошлого года, и должен был играть, как минимум, еще один сезон. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно.