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Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов

1 мая 2023, 08:24
Фото: ХК Авангард
В нынешнем сезоне Авангард дошел до финала Восточной конференции
Также ранее стало известно о расторжении контракта с Федором Малыхиным.

Сегодня, 1 мая, омский хоккей клуб «Авангард» покинули сразу семь игроков. Информация об этом появилась на официальной странице команды ВКонтакте.

«Хоккейный клуб „Авангард“ благодарит за игру Алексея Береглазова, Станислава Галимова, Фёдора Белякова, Алекса Броадхёрста, Виктора Сведберга, Владимира Жаркова и Павла Дедунова. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщили в клубе.

Также вчера стало известно, что «Авангард» и нападающий Федор Малыхин расторгли контракт по взаимному согласию. Форвард пришел в команду в мае прошлого года, и должен был играть, как минимум, еще один сезон. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно.

Омский «Авангард» расторг контракт с форвардом Федором Малыхиным
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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Спорт#Игрок#Общество#Омск#Омская область
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