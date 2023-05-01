Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Сегодня, 1 мая, омский хоккей клуб «Авангард» покинули сразу семь игроков. Информация об этом появилась на официальной странице команды ВКонтакте.
«Хоккейный клуб „Авангард“ благодарит за игру Алексея Береглазова, Станислава Галимова, Фёдора Белякова, Алекса Броадхёрста, Виктора Сведберга, Владимира Жаркова и Павла Дедунова. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщили в клубе.
Также вчера стало известно, что «Авангард» и нападающий Федор Малыхин расторгли контракт по взаимному согласию. Форвард пришел в команду в мае прошлого года, и должен был играть, как минимум, еще один сезон. Но трудовые отношения с клубом завершились досрочно.