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В Омской области пьяные работники пилорамы ночью угнали трактор за 1,2 млн рублей

13 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
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Транспортное средство они позаимствовали, чтобы съездить на нем за алкогольными напитками.

В пресс-службе омской полиции рассказали о краже, совершенной в минувшие сутки в Тарском районе. К полицейским обратился местный предприниматель, заявивший, что у него с пилорамы в селе Чекрушево пропал трактор-погрузчик за 1,2 млн рублей. Вскоре «пропажу» нашли недалеко от пилорамы. Трактор со смятым кузовом был в кювете.

Оказалось, что к краже причастны два работника пилорамы. Ночью 35-летний и 19-летний мужчины позаимствовали транспортное средство, чтобы съездить на нем за алкоголем. Однако будучи уже пьяными, они не справились с управлением.

На утро мужчины пришли на работу и сознались в содеянном. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего же за прошлые сутки возбудили 22 уголовных дела из-за краж, половина из них произошла на территории Омска.

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#Юлия Истомина#Кража#Происшествия#Угон#Трактор#Предприниматель#Полиция#Общество#Новости#Омская область#Тарский район
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