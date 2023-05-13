В Омской области пьяные работники пилорамы ночью угнали трактор за 1,2 млн рублей

В пресс-службе омской полиции рассказали о краже, совершенной в минувшие сутки в Тарском районе. К полицейским обратился местный предприниматель, заявивший, что у него с пилорамы в селе Чекрушево пропал трактор-погрузчик за 1,2 млн рублей. Вскоре «пропажу» нашли недалеко от пилорамы. Трактор со смятым кузовом был в кювете.