В Омской области пьяные работники пилорамы ночью угнали трактор за 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В пресс-службе омской полиции рассказали о краже, совершенной в минувшие сутки в Тарском районе. К полицейским обратился местный предприниматель, заявивший, что у него с пилорамы в селе Чекрушево пропал трактор-погрузчик за 1,2 млн рублей. Вскоре «пропажу» нашли недалеко от пилорамы. Трактор со смятым кузовом был в кювете.
Оказалось, что к краже причастны два работника пилорамы. Ночью 35-летний и 19-летний мужчины позаимствовали транспортное средство, чтобы съездить на нем за алкоголем. Однако будучи уже пьяными, они не справились с управлением.
На утро мужчины пришли на работу и сознались в содеянном. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Всего же за прошлые сутки возбудили 22 уголовных дела из-за краж, половина из них произошла на территории Омска.