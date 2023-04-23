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Велик соблазн. Омичка забыла деньги в банкомате и заявила о краже

23 апреля 2023, 09:24
Фото: 1MI
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Омич украл 8,5 тыс руб, забытые женщиной в банкомате

Фигуранту грозит реальное лишение свободы.

51-летняя омичка обратилась в полицию, заявила о хищении 8 500 рублей. Рассказала, как все произошло.

Женщина была в банке по улице Заозерная, хотела снять деньги. По невнимательности купюры не забрала и ушла к соседнему банкомату. Когда вернулась, банкнот уже не было.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, деньги успел забрать неизвестный мужчина. Личность похитителя установили — 48-летний житель Советского округа. Он пояснил на допросе, что не смог совладать с соблазном. Потратить средства не успел, их вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Кража#Уголовное дело#Деньги#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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