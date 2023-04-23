Велик соблазн. Омичка забыла деньги в банкомате и заявила о краже

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
51-летняя омичка обратилась в полицию, заявила о хищении 8 500 рублей. Рассказала, как все произошло.
Женщина была в банке по улице Заозерная, хотела снять деньги. По невнимательности купюры не забрала и ушла к соседнему банкомату. Когда вернулась, банкнот уже не было.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, деньги успел забрать неизвестный мужчина. Личность похитителя установили — 48-летний житель Советского округа. Он пояснил на допросе, что не смог совладать с соблазном. Потратить средства не успел, их вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.