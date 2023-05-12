Омская прокуратура выяснила, почему у 20 многоэтажек не было управляющей компании

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Прокуратура провела проверку в Большереченском районе. Объектами их внимания стали 20 многоквартирных домов. Оказалось, что за состоянием жилых зданий никто не следил, вопросы жильцов не решались.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что работники местной администрации не определили временную управляющую компанию для домов после попыток определения организации. Конкурсы провалились, однако за домами по закону должен кто-то смотреть.
Главе Большереченского района Василию Майстепанову внесли представление, чтобы администрация занялась этим вопросом. Однако никаких действий после этого не последовало.
Тогда прокуратура подала иск в суд, чтобы представителей муниципалитете обязали решить возникшую проблему. По итогу требования были полностью удовлетворены. Как только судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проследит за тем, чтобы управляющая организация для многоквартирных домов была найдена.
Ранее Город55 писал о лишении лицензий шести управляющих компаний в Омске. Также обнародован список организаций, которые могут потерять лицензию к 1 июня. В перечне числится 157 компаний.