Омская прокуратура выяснила, почему у 20 многоэтажек не было управляющей компании

Тогда прокуратура подала иск в суд, чтобы представителей муниципалитете обязали решить возникшую проблему. По итогу требования были полностью удовлетворены. Как только судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проследит за тем, чтобы управляющая организация для многоквартирных домов была найдена.