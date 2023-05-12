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Омская прокуратура выяснила, почему у 20 многоэтажек не было управляющей компании

12 мая 2023, 04:40
Фото: Город55
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Омская прокуратура заставила администрацию найти управляющую компанию 20 многоэтажкам

Представители надзорного ведомства обязали муниципалитет решить эту проблему.

Прокуратура провела проверку в Большереченском районе. Объектами их внимания стали 20 многоквартирных домов. Оказалось, что за состоянием жилых зданий никто не следил, вопросы жильцов не решались.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что работники местной администрации не определили временную управляющую компанию для домов после попыток определения организации. Конкурсы провалились, однако за домами по закону должен кто-то смотреть.

Главе Большереченского района Василию Майстепанову внесли представление, чтобы администрация занялась этим вопросом. Однако никаких действий после этого не последовало.

Тогда прокуратура подала иск в суд, чтобы представителей муниципалитете обязали решить возникшую проблему. По итогу требования были полностью удовлетворены. Как только судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проследит за тем, чтобы управляющая организация для многоквартирных домов была найдена.

Ранее Город55 писал о лишении лицензий шести управляющих компаний в Омске. Также обнародован список организаций, которые могут потерять лицензию к 1 июня. В перечне числится 157 компаний.

В Омске шесть управляющих компаний лишили лицензий
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#Алина Ясинская#Прокуратура Омской области#Управляющая компания#Многоэтажка#Многоквартирный дом#Общество#Новости#Политика#Омская область#Большереченский район
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