В Омске шесть управляющих компаний лишили лицензий

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Стало известно, что в начале лета 2023 года у многих УК в городе истекает срок действия лицензии на управление многоквартирными домами. Таких организаций, по данным региональной Госжилинспекции, насчитывается в Омске 157 штук.
При этом шести компаниям отказали продлевать лицензии. Под их присмотром находились 62 многоквартирных дома.В пресс-центре инспекции Городу55 предоставили список этих организаций:
Не подали соответствующего заявления вообще 34 организации, управляющие 117 домами. К 1 июня по истечению срока действий лицензий у 16 управляющих компаний уберут курируемые ими объекты из реестра лицензий Омской области. Из списка 40 организаций это может грозить:
«При этом компании из перечня обязаны будут продолжать управление МКД в соответствии со ст. 200 ЖК РФ до выбора собственниками новой УК, либо проведения органом местного самоуправления открытого конкурса», — уточнили в пресс-службе Госжилинспекции.
В инспекции советуют собственникам, которых могут коснуться эти изменения, провести общие собрания. Собравшись вместе, жильцам следует определиться со способом управления и выбрать управляющую компанию для дальнейшего обслуживания.