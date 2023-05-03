В Омске шесть управляющих компаний лишили лицензий

Не подали соответствующего заявления вообще 34 организации, управляющие 117 домами. К 1 июня по истечению срока действий лицензий у 16 управляющих компаний уберут курируемые ими объекты из реестра лицензий Омской области. Из списка 40 организаций это может грозить: