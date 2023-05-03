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В Омске шесть управляющих компаний лишили лицензий

3 мая 2023, 02:58
Фото: Город55
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Также есть список организаций, которые могут потерять лицензию к 1 июня.

Стало известно, что в начале лета 2023 года у многих УК в городе истекает срок действия лицензии на управление многоквартирными домами. Таких организаций, по данным региональной Госжилинспекции, насчитывается в Омске 157 штук.

При этом шести компаниям отказали продлевать лицензии. Под их присмотром находились 62 многоквартирных дома.В пресс-центре инспекции Городу55 предоставили список этих организаций:

  1. ООО «ЛУЧ»;
  2. ООО «НИЖНЕОМСКИЙ КОММУНАЛЬНИК»;
  3. ООО «УК «ОМСКОЕ ЖКХ»;
  4. ООО «УК «ЛИДЕР»;
  5. ООО «ЖКХ «СФЕРА»;
  6. МУП «УК «Коммунальник».

Не подали соответствующего заявления вообще 34 организации, управляющие 117 домами. К 1 июня по истечению срока действий лицензий у 16 управляющих компаний уберут курируемые ими объекты из реестра лицензий Омской области. Из списка 40 организаций это может грозить:

  1. ООО «УК «ОМСКОЕ ЖКХ»;
  2. ООО «УК «Новый сервис»;
  3. ООО «НИЖНЕОМСКИЙ КОММУНАЛЬНИК»;
  4. ООО «УК «ТКК-СЕРВИС»;
  5. ООО «ЛУЧ»;
  6. ООО «ФРЕГАТ»;
  7. ООО УК «УСПЕХ»;
  8. ООО «МЕЛОДИЯ УЮТА»;
  9. ООО «ДОМОУПРАВ»;
  10. ООО «ЖКХ «СФЕРА»;
  11. ООО «УК «ГАРАНТ-СЕРВИС»;
  12. ООО «УК ЖКХ «ОЛИМП7»;
  13. ООО «УК ЖКО №5»;
  14. МУП «УК "КОММУНАЛЬНИК»;
  15. ООО «УК «ПЕРВОМАЕЦ»;
  16. ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ».
«При этом компании из перечня обязаны будут продолжать управление МКД в соответствии со ст. 200 ЖК РФ до выбора собственниками новой УК, либо проведения органом местного самоуправления открытого конкурса», — уточнили в пресс-службе Госжилинспекции.

В инспекции советуют собственникам, которых могут коснуться эти изменения, провести общие собрания. Собравшись вместе, жильцам следует определиться со способом управления и выбрать управляющую компанию для дальнейшего обслуживания.

#Госжилинспекция#Управляющая компания#Лицензия#Общество#Город#Новости#Омск#Алина Ясинская
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