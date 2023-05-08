Режим ЧС, дымка над городом и вакансии для спасателей. Омск сегодня

В Омске сегодня стоит смог и ощущается запах гари. Местные жители в социальный сетях рассказывают, что дышать на улице невозможно, а видимость стремится к нулю. В министерстве природных ресурсов пояснили, что всему виной непрекращающиеся пожары. Огонь уничтожает леса, поля и болота как в Омской области, так и в соседних регионах.