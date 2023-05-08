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Режим ЧС, дымка над городом и вакансии для спасателей. Омск сегодня

8 мая 2023, 13:42
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омской области ввели режим ЧС

Такое решение принял оперативный штаб. В регионе сохраняется пожароопасная обстановка. А сухая и теплая погода только благоприятствует возгораниям. В связи с режимом чрезвычайно ситуации также запретили охоту в северных районах Омской области. Региональное министерство рассмотрит вопрос выделения денег на покупку пожарной техники.

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
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Новость №2. Город затянуло дымовой завесой

В Омске сегодня стоит смог и ощущается запах гари. Местные жители в социальный сетях рассказывают, что дышать на улице невозможно, а видимость стремится к нулю. В министерстве природных ресурсов пояснили, что всему виной непрекращающиеся пожары. Огонь уничтожает леса, поля и болота как в Омской области, так и в соседних регионах.

Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
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Новость №3. На омские пляжи срочно ищут спасателей

В Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства 4 мая. Кандидатов готовы обучить. В объявлении стоит пометка: «Срочно!» Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.

В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах
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#Евгений Игишев#Общество#Город#Режим ЧС#Смог#Омск#Омская область#Вакансии#Работа#Лесной пожар#Пожары
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