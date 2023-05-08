Режим ЧС, дымка над городом и вакансии для спасателей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
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Updated Сегодня, 13:44
Новость №1. В Омской области ввели режим ЧС
Такое решение принял оперативный штаб. В регионе сохраняется пожароопасная обстановка. А сухая и теплая погода только благоприятствует возгораниям. В связи с режимом чрезвычайно ситуации также запретили охоту в северных районах Омской области. Региональное министерство рассмотрит вопрос выделения денег на покупку пожарной техники.
Новость №2. Город затянуло дымовой завесой
В Омске сегодня стоит смог и ощущается запах гари. Местные жители в социальный сетях рассказывают, что дышать на улице невозможно, а видимость стремится к нулю. В министерстве природных ресурсов пояснили, что всему виной непрекращающиеся пожары. Огонь уничтожает леса, поля и болота как в Омской области, так и в соседних регионах.
Новость №3. На омские пляжи срочно ищут спасателей
В Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства 4 мая. Кандидатов готовы обучить. В объявлении стоит пометка: «Срочно!» Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.