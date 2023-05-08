В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах

С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Ранее в мэрии заключили контракты по очистке дна акватории, на проведение исследований качества речной и питьевой воды. До конца мая к объектам подведут временный водопровод, установят информационные стенды, навесы, урны, кабинки для переодевания и биотуалеты. На пляжах оборудуют волейбольные площадки.