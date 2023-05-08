В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства 4 мая. Кандидатов готовы обучить. В объявлении стоит пометка: «Срочно!»
Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.
"Осуществлять дежурство на спасательном посту, организовывать и проводить оповещение отдыхающих о правилах поведения на воде, вести на смотровой вышке и из лодки непрерывное наблюдение за районом действия поста», — гласит список должностных обязанностей на сайте Зарплата.ру.
Всего на городских пляжах должны работать 30 спасателей.
С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». Ранее в мэрии заключили контракты по очистке дна акватории, на проведение исследований качества речной и питьевой воды. До конца мая к объектам подведут временный водопровод, установят информационные стенды, навесы, урны, кабинки для переодевания и биотуалеты. На пляжах оборудуют волейбольные площадки.