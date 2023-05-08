В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Ранее Город55 сообщал, что сегодня Омск затянуло дымом. Местные жители в социальный сетях рассказывают, что дышать на улице невозможно, а видимость стремится к нулю. В министерстве природы объяснили, что всему виной лесные пожары, которые бушуют не только в Омской области, но и в соседних регионах.