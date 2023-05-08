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В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

8 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI
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Теплая и сухая погода благоприятствует распространению огня.

В Омской области сегодня, 8 мая, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Такое решение принял оперштаб.

«В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находится северная и центральная часть области. Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Также в северных районах области с 9 мая вводится запрет на все виды охоты.

Глава региона добавил, что министерство финансов Омской области рассмотрит вопрос выделения денег на покупку пожарной техники.

Ранее Город55 сообщал, что сегодня Омск затянуло дымом. Местные жители в социальный сетях рассказывают, что дышать на улице невозможно, а видимость стремится к нулю. В министерстве природы объяснили, что всему виной лесные пожары, которые бушуют не только в Омской области, но и в соседних регионах.

Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
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#Евгений Игишев#Чс#Режим ЧС#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Лесной пожар#Общество#Происшествия#Омская область#Пожары в Сибири#Омск
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