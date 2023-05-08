Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сегодня, 8 мая, Омск затянуло дымом. Судя по сообщениям в социальных сетях, проблема актуальна во всех округах.
«Мост проезжала сейчас. Нефтяники как за плотным тюлем. Еле просматриваются. Солнечный тоже. Все скрыто дымовой завесой», — рассказала подписчик паблика «Дыши! Омск» Елена Сова.
«Не совсем приятно находится на улице. Слезы, сопли сразу», — сообщила омичка Ирэна Мос.
В министерстве природы Омской области объяснили причину дымки в городе.
«В связи с многочисленными пожарами на территории Омской области, а также соседних регионов в нашем городе наблюдается смог и запах гари. Напоминаем, что в Омской области действует особый пожароопасный режим. Просим всех жителей нашего региона неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.
От лесных пожаров в Омской области страдают и населенные пункты. Так, в деревне Шкуново Тарского района из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра.