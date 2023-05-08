Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой

От лесных пожаров в Омской области страдают и населенные пункты. Так, в деревне Шкуново Тарского района из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра.