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Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой

8 мая 2023, 05:25
Фото: Евгений Игишев / Город55
Дымом затянуло весь город

Над Омской область стоит смог и пахнет гарью от лесных пожаров

В регионе действует особый пожароопасный режим.

Сегодня, 8 мая, Омск затянуло дымом. Судя по сообщениям в социальных сетях, проблема актуальна во всех округах.

«Мост проезжала сейчас. Нефтяники как за плотным тюлем. Еле просматриваются. Солнечный тоже. Все скрыто дымовой завесой», — рассказала подписчик паблика «Дыши! Омск» Елена Сова.
«Не совсем приятно находится на улице. Слезы, сопли сразу», — сообщила омичка Ирэна Мос.

В министерстве природы Омской области объяснили причину дымки в городе.

«В связи с многочисленными пожарами на территории Омской области, а также соседних регионов в нашем городе наблюдается смог и запах гари. Напоминаем, что в Омской области действует особый пожароопасный режим. Просим всех жителей нашего региона неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.

От лесных пожаров в Омской области страдают и населенные пункты. Так, в деревне Шкуново Тарского района из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра.

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#Евгений Игишев#Экология#Экология55#Дымка#Лесной пожар#Происшествия#Пожары в Сибири#Омск#Омская область
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