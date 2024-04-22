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Лесной пожар

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Апрель
В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес
22 апреля, 09:02
Хоценко поручил разработать проект особого противопожарного режима в Омской области
В этом году на территории региона будет установлен особый противопожарный режим, он начнет действовать с 15 апреля.
11 апреля, 11:30
Июнь 2023
На выходных в Омской области произошло 7 лесных пожаров
Пожар в Знаменском районе действовал больше суток.
13 июня 2023, 10:34
Семью из Омска оштрафовали на 40 тысяч рублей за мангал в лесу
Нарушителю выписали минимальный штраф в период ОПР.
9 июня 2023, 06:12
Из-за грозы на севере Омской области загорелся лес
Пожар тушат вручную в сильную жару.
6 июня 2023, 12:19
Май 2023
Срочно. В Крутинском районе вновь полыхает природный пожар
21 мая 2023, 13:49
Тушили 2 дня. В Крутинском районе Омской области ликвидирован крупный лесной пожар
На месте пожара работали 26 человек и 8 единиц техники.
20 мая 2023, 06:28
Горит лес. В Крутинском районе Омской области тушат крупный пожар
19 мая 2023, 07:17
В Омской области на покупку домов для погорельцев выделили 9 млн рублей
18 мая 2023, 05:26
Горело с 7 мая. В Муромцевском районе Омской области потушили крупный лесной пожар
Всего за минувшие выходные ликвидировали 65 пожаров.
10 мая 2023, 12:48
Лесные пожары в Омской области прошли площадь почти в 11 тысяч футбольных полей
10 мая 2023, 11:10
Режим ЧС, дымка над городом и вакансии для спасателей. Омск сегодня
8 мая 2023, 13:42
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
8 мая 2023, 10:50
Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
8 мая 2023, 05:25
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Важно. В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар
Погибших нет.
7 мая 2023, 06:08
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
7 мая 2023, 04:50
Третий класс пожарной опасности ожидается в трех районах Омской области на выходных
В ближайшие дни в регионе установится погода, способствующая возникновению пожаров.
6 мая 2023, 04:45
Огненная ловушка. Как в России идет борьба с лесными пожарами
3 мая 2023, 05:56
Погорельцам из Омской области пообещали найти жилье и помочь с вещами и продуктами
Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов, пострадавшие от пожаров, получили компенсации.
2 мая 2023, 08:26

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