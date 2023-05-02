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Published Сегодня, 07:36

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Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа

2 мая 2023, 07:36
Фото: Город55
Подобное облако прошло через город в прошлую пятницу
Из-за лесных и природных пожаров концентрация угарного газа в воздухе может быть превышена в десятки раз.

В данный момент в Омской области зарегистрировано 158 лесных пожаров и более 3 378 термоточек. Только в лесах огонь уже прошел свыше 4.5 тысяч гектаров. Все эти возгорания привели к тому, что концентрация смертельно опасного угарного газа в некоторых районах региона уже превышена в десятки раз.

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По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, к вечеру сегодняшнего дня, 2 мая, Омск и пригороды может накрыть удушливое облако, в котором концентрация угарного газа превышает нормальные и безопасные значения почти в 10 раз.

Опасное облако накроет город к вечеруОпасное облако накроет город к вечеру
Опасное облако накроет город к вечеру
Фото: Сервис Ventusky

Видно, что уровень СО составит от 1000 до 1220 ppbv, и даже выше. При этом нормальная и безопасная для человека концентрация составляет не более 150 ppbv.

Напомним, что подобное облако, но с меньшими превышениями нормальных значений, уже проходило через Омск в минувшую пятницу, что привело к ухудшению видимости и запаху гари, которые распространился по всему городу и окрестностям.

Омск накрыло облаком удушливого газа
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Добавим, что повышенная концентрация угарного газа, который называют «тихим убийцей» из-за незаметного влияния на организм, в воздухе может привести к головным болям, одышке и куда более печальным последствиям.

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Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам
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