Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа

В данный момент в Омской области зарегистрировано 158 лесных пожаров и более 3 378 термоточек. Только в лесах огонь уже прошел свыше 4.5 тысяч гектаров. Все эти возгорания привели к тому, что концентрация смертельно опасного угарного газа в некоторых районах региона уже превышена в десятки раз.