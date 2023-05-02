Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В данный момент в Омской области зарегистрировано 158 лесных пожаров и более 3 378 термоточек. Только в лесах огонь уже прошел свыше 4.5 тысяч гектаров. Все эти возгорания привели к тому, что концентрация смертельно опасного угарного газа в некоторых районах региона уже превышена в десятки раз.
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, к вечеру сегодняшнего дня, 2 мая, Омск и пригороды может накрыть удушливое облако, в котором концентрация угарного газа превышает нормальные и безопасные значения почти в 10 раз.
Видно, что уровень СО составит от 1000 до 1220 ppbv, и даже выше. При этом нормальная и безопасная для человека концентрация составляет не более 150 ppbv.
Напомним, что подобное облако, но с меньшими превышениями нормальных значений, уже проходило через Омск в минувшую пятницу, что привело к ухудшению видимости и запаху гари, которые распространился по всему городу и окрестностям.
Добавим, что повышенная концентрация угарного газа, который называют «тихим убийцей» из-за незаметного влияния на организм, в воздухе может привести к головным болям, одышке и куда более печальным последствиям.