Омск накрыло облаком удушливого газа

Расскажем, чем же опасны такие превышения «тихого убийцы», как в народе называют угарный газ. Так вот при уровне в 100—200 ppbv никаких симптомов вы не ощутите, а вот при показателях от 300 до 700 можете почувствовать головную боль, пульсацию в висках и головокружение. При концентрации в 700—1200 ppbv может появиться сильная головная боль, слабость, тошнота и даже рвота, а при значении от 1300 до 1700 — учащение дыхания и пульса и даже судороги.