Омск накрыло облаком удушливого газа

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Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
К вечеру 28 апреля в Омской области действовало 64 крупных природных и лесных пожаров, а количество термоточек приближалось к 5.5 тысячам. После перемены ветра весь дым от этих масштабных возгораний дружными рядами «пошел» в Омск и накрыл город облаком с удушливым газом.
«По информации Обь-УГМС вчера днем в Омске был юго-западный ветер, который сменил свое направления на северо-западный, скоростью до 17 метров в секунду. На севере области действовали в это время действовали природные пожары, и вот дым от них распространился в областном центре», — пояснили Городу55 заместитель начальника ГУ МЧС по Омской области Александр Рекин.
После 18 часов Омск и пригороды накрыло обширное облако дыма, с едким и удушливым запахом гари. Так, по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в этот момент концентрация смертельно опасного угарного газа в городе достигала отметки в 640 ppbv, и это при норме в 150 ppbv. То есть нормальный уровень был превышен почти в 6 раз.
На запах гари, дым, удушливость жаловались не только в Омске и пригородных поселках, но и в Кормиловке, Калачинске, Москаленках и Любино.
На данный момент, по заверениям экстренных служб опасное облако рассеялось, но до сих пор концентрация CO в Омске приближается к 330 ppbv, то есть нормальный уровень превышен в 2 раза.
Расскажем, чем же опасны такие превышения «тихого убийцы», как в народе называют угарный газ. Так вот при уровне в 100—200 ppbv никаких симптомов вы не ощутите, а вот при показателях от 300 до 700 можете почувствовать головную боль, пульсацию в висках и головокружение. При концентрации в 700—1200 ppbv может появиться сильная головная боль, слабость, тошнота и даже рвота, а при значении от 1300 до 1700 — учащение дыхания и пульса и даже судороги.
Однако, указанные выше симптомы, в основном, характерны при распространении угарного газа в закрытых и замкнутых помещениях, без доступа свежего воздуха. Но, по заверениям специалистов и экспертов, воздух с повышенным содержанием угарного газа и его постоянное вдыхание приводят к эпизодическим головным болям, одышке и другим более тяжелым последствиям.