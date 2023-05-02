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Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам

2 мая 2023, 06:20
Фото: Город55
После страшных пожаров от домов остаются лишь печные трубы

Омская область стала лидером Сибири по лесным пожарам

К настоящему моменту в регионе огонь заметили на площади более 4.5 тысяч гектар.

Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 2 мая текущего года в регионе было зарегистрировано 158 возгораний в лесах, а огонь уже прошел площадь свыше 4 548 гектаров. Для сравнения: на 2 месте идет Иркутская область, где 72 лесных пожара на 3 348 гектарах.

Отметим, что за минувшие сутки, по информации ведомства, в области было потушено всего одно возгорание в лесах на площади в 75 гектаров. Для тушения возгораний в Омской области сейчас работает 52 сотрудника «Авиалесоохраны».

На карту мониторинга пожаров видно, что всего в регионе к вечеру вчерашнего дня, 1 мая, зафиксировано 3 378 термоточек и 73 ландшафтных и природных пожара, которые относятся к крупным.

Самая тяжелая ситуация на севере областиСамая тяжелая ситуация на севере области
Самая тяжелая ситуация на севере области
Фото: Сервис Scanex

Напомним, на прошедшей неделе после возгорания сухой травы огонь перекинулся на три населенных пункта в Омской области — село Честоозерье Большереченского района, деревню Луговая Тюкалинского района и село Новокарасук Крутинского района. В результате огонь дотла уничтожил порядка 15 жилых домов, а общее количество сгоревших строений превысило 41.

В Омской области за сутки загорелось уже третье село — уничтожено 4 дома
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В данный момент все пострадавшие, по поручению врио губернатора Омской области, получают выплаты — порядка 200 тысяч рублей. Также решается вопрос с приобретением или строительством жилья для погорельцев.

Осталось девять. 25 пострадавших от пожаров омичей получили выплаты
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Добавим, что лесные и природные пожары привели к тому, что к вечеру прошедшей пятницы Омск накрыло облаком дымы с повышенной концентрацией смертельно опасного угарного газа.

 

Омск накрыло облаком удушливого газа
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#Василий Попов#Лесной пожар#ЧП#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область#Россия#Крутинский район#Большереченский район#Виталий Хоценко
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