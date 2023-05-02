Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам

Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 2 мая текущего года в регионе было зарегистрировано 158 возгораний в лесах, а огонь уже прошел площадь свыше 4 548 гектаров. Для сравнения: на 2 месте идет Иркутская область, где 72 лесных пожара на 3 348 гектарах.