84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Российскому обществу «Знание» доверяют больше 80% россиян. Такие данные опубликовал ВЦИОМ на основании опроса, проведенного в марте 2023 года. В анкетировании участвовали 3600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых — жители новых регионов.
Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах — смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».
Просветительская организация «Российское общество „Знание“» создано по указу Владимира Путина в 2016 году. В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости перезапустить работу ресурса на современной цифровой платформе. «Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.