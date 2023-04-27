84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

Просветительская организация «Российское общество „Знание“» создано по указу Владимира Путина в 2016 году. В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости перезапустить работу ресурса на современной цифровой платформе. «Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.