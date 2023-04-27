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84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

27 апреля 2023, 06:20
Фото: 1MI
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«Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.

Российскому обществу «Знание» доверяют больше 80% россиян. Такие данные опубликовал ВЦИОМ на основании опроса, проведенного в марте 2023 года. В анкетировании участвовали 3600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых — жители новых регионов.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах — смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».

Просветительская организация «Российское общество „Знание“» создано по указу Владимира Путина в 2016 году. В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости перезапустить работу ресурса на современной цифровой платформе. «Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.

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#Евгений Игишев#Омск#Знание#Платформа#ВЦИОМ#Статистика#Общество#Образование
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