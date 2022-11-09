Кириенко: Лекторы "Знания" с марта ведут деятельность в Донбассе

Лекторы ведут свою деятельность вместе с Минобороны России почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности, по данным newizv.ru.
“В условиях СВО лекторы общества "Знание" с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества”, – сказал Сергей Кириенко.
Первый замруководителя Администрации Президента России также добавил, что лекторы “Знания” сейчас работают вместе с Минобороны почти во всех центрах обучения и боевого слаживания, где обучаются ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите Родины.
Ранее в ходе пресс-конференции Максим Древаль, генеральный директор Российского общества “Знание”, заявил: сейчас важно быть для молодежи наставниками и уметь говорить с ее представителями. В этом случае молодые люди смогут узнать, кто является настоящими героями России и почему они стали таковыми.