Кириенко: Лекторы "Знания" с марта ведут деятельность в Донбассе

“В условиях СВО лекторы общества "Знание" с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества”, – сказал Сергей Кириенко.