Борьба с дефицитом бюджета, хоккейный свитер в небе и газовая авария. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Новость №1. Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
Администрация Омска хочет увеличить долю прибыли муниципальных унитарных предприятий, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это следует из законопроекта, уже внесенного мэрией на рассмотрение Городского совета. Сейчас МУПы обязаны перечислять 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. В документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, который есть в распоряжении Города55, предлагается увеличить эту долю до 55%.
Новость №2. Над Омском пролетел вертолет с огромным свитером «Авангарда»
Сегодня над Омском пролетел вертолет с рекламной конструкцией с символикой «Авангарда». Воздушное судно прошло путь через весь город, начиная с юга. Заказчиком полета выступил хоккейный клуб. В 11 часов утра хоккейный свитер упал возле G-Drive Арены. Как позднее стало известно Городу55, падение конструкции было запланировано. Однако, теперь случай находится на контроле транспортной прокуратуры и следкома.
Новость №3. Из-за аварии без газа остались 12 тысяч омичей
На улицах Харьковская и 28-я Рабочая во время ремонта газопровода ковшом экскаватора повредили газовую трубу. Для устранения последствий аварии, рабочим пришлось перекрыть участок длиной 2 километра. В результате, без газа остались 11,9 тысяч местных жителей. Аварийные службы в настоящее время восстанавливают поврежденный газопровод.