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Борьба с дефицитом бюджета, хоккейный свитер в небе и газовая авария. Омск сегодня

11 апреля 2023, 14:20
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше

Администрация Омска хочет увеличить долю прибыли муниципальных унитарных предприятий, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это следует из законопроекта, уже внесенного мэрией на рассмотрение Городского совета. Сейчас МУПы обязаны перечислять 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. В документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, который есть в распоряжении Города55, предлагается увеличить эту долю до 55%.

Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
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Новость №2. Над Омском пролетел вертолет с огромным свитером «Авангарда»

Сегодня над Омском пролетел вертолет с рекламной конструкцией с символикой «Авангарда». Воздушное судно прошло путь через весь город, начиная с юга. Заказчиком полета выступил хоккейный клуб. В 11 часов утра хоккейный свитер упал возле G-Drive Арены. Как позднее стало известно Городу55, падение конструкции было запланировано. Однако, теперь случай находится на контроле транспортной прокуратуры и следкома.

Падение огромного свитера с эмблемой «Авангарда» было задумано изначально
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Новость №3. Из-за аварии без газа остались 12 тысяч омичей

На улицах Харьковская и 28-я Рабочая во время ремонта газопровода ковшом экскаватора повредили газовую трубу. Для устранения последствий аварии, рабочим пришлось перекрыть участок длиной 2 километра. В результате, без газа остались 11,9 тысяч местных жителей. Аварийные службы в настоящее время восстанавливают поврежденный газопровод.

Без газа остались 12 тыс человек. В Омске ковшом экскаватора повредили газовую трубу
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