Борьба с дефицитом бюджета, хоккейный свитер в небе и газовая авария. Омск сегодня

Администрация Омска хочет увеличить долю прибыли муниципальных унитарных предприятий, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это следует из законопроекта, уже внесенного мэрией на рассмотрение Городского совета. Сейчас МУПы обязаны перечислять 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. В документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, который есть в распоряжении Города55, предлагается увеличить эту долю до 55%.