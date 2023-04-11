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Без газа остались 12 тыс человек. В Омске ковшом экскаватора повредили газовую трубу

11 апреля 2023, 13:03
Фото: 1MI
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В Октябрьском округе Омска во время ремонта повредили газопровод

Рабочие перекрыли участок длиной 2 километра.

Сегодня, 11 апреля, на улицах Харьковская и 28-я Рабочая во время ремонта газопровода ковшом экскаватора повредили газовую трубу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Ведомство организовало проверку по факту аварии, на место выехал прокурор Октябрьского округа Петр Щербина.

Для устранения последствий аварии, рабочим пришлось перекрыть участок длиной 2 километра. В результате, без газа остались 11,9 тысяч местных жителей. Аварийные службы в настоящее время восстанавливают поврежденный газопровод.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Газопровод#Газ#Общество#Происшествия#Город#Омск
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