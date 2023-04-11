Без газа остались 12 тыс человек. В Омске ковшом экскаватора повредили газовую трубу

Сегодня, 11 апреля, на улицах Харьковская и 28-я Рабочая во время ремонта газопровода ковшом экскаватора повредили газовую трубу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Ведомство организовало проверку по факту аварии, на место выехал прокурор Октябрьского округа Петр Щербина.