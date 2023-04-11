Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Администрация Омска хочет увеличить долю прибыли муниципальных унитарных предприятий, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это следует из законопроекта, уже внесенного мэрией на рассмотрение Городского совета.
Сейчас МУПы обязаны перечислять 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. В документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, который есть в распоряжении Города55, предлагается увеличить эту долю до 55%.
— Бюджет города Омска на 2023 год сформирован с предельным уровнем дефицита, в связи с чем возникла потребность в дополнительных финансовых ресурсах, — уточняется в пояснительной записке.
Предполагается, что эта мера даст городу в текущем году дополнительные 43,6 млн рублей.
Напомним, что в целом доходная часть бюджета Омска на 2023 год составляет 32,8 млрд рублей, расходная часть — 34,4 млрд рублей. Таким образом, бюджет превышает полтора млрд.