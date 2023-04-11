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Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше

11 апреля 2023, 05:51
Фото: Город55
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Городскому совету предложили увеличить отчисляемую в бюджет долю прибыли до 55%.

Администрация Омска хочет увеличить долю прибыли муниципальных унитарных предприятий, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это следует из законопроекта, уже внесенного мэрией на рассмотрение Городского совета.

Сейчас МУПы обязаны перечислять 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. В документе за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, который есть в распоряжении Города55, предлагается увеличить эту долю до 55%.

— Бюджет города Омска на 2023 год сформирован с предельным уровнем дефицита, в связи с чем возникла потребность в дополнительных финансовых ресурсах, — уточняется в пояснительной записке.

Предполагается, что эта мера даст городу в текущем году дополнительные 43,6 млн рублей. 

Напомним, что в целом доходная часть бюджета Омска на 2023 год составляет 32,8 млрд рублей, расходная часть — 34,4 млрд рублей. Таким образом, бюджет превышает полтора млрд.

 

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#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Бюджет Омска#Город#Новости
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