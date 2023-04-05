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Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая

5 апреля 2023, 03:52
Фото: Город55
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Стало известно, где омичи смогут посмотреть салют на 9 мая

Сейчас ищут компанию, которая займется организацией фейерверка ко Дню победы.

В Омске определились с местами проведения фейерверка на 9 мая. В 2023 году запустить его планируют сразу из трех точек.

Как следует из техзадания, первая точка расположена на острове в русле Иртыша напротив бульвара Победы. Вторая — находится напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка. На каждой из точек в небо запустят разное количество залпов: 1581, 1572 и 547 залпов соответственно. Таким образом, самый скромный салют можно будет наблюдать в Нефтяниках. При этом по длительности салют во всех трех точках будет одинаковым — по 10 минут.

«Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным, трехуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра)», — говорится в проекте контракта.

Сейчас приступили к поиску подрядчика, который возьмет на себя обязанности по организации салюта. Компании-победителю заплатят 3 миллиона рублей. Сумма такая же как и в прошлые годы, однако фейерверк ожидается менее эффектным.

Итоги аукциона, кстати, подведут уже 14 апреля 2023 года. Начало салюта запланировано на 22:00.

Отметим, что в прошлом году фейрверк на 9 мая организовала компания «Пиротехнический двор», руководителем которой является Владимир Балинский.

 

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#Юлия Истомина#Фейерверк#Салют#9 мая#Пиротехника#Торги#Аукцион#Общество#Город#Новости#Омск
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