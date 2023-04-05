Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая

Как следует из техзадания, первая точка расположена на острове в русле Иртыша напротив бульвара Победы. Вторая — находится напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка. На каждой из точек в небо запустят разное количество залпов: 1581, 1572 и 547 залпов соответственно. Таким образом, самый скромный салют можно будет наблюдать в Нефтяниках. При этом по длительности салют во всех трех точках будет одинаковым — по 10 минут.