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Фейерверк

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2024
Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета
1 сентября, 04:31
В Омске отменили салют на День города
25 июля, 05:57
Летел во все стороны. В одном из омских дворов новогодний салют вышел из-под контроля
2 января, 11:05
2023
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
16 декабря 2023, 03:23
«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
15 декабря 2023, 07:35
«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
6 августа 2023, 05:16
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
19 мая 2023, 05:10
Устроили праздник сами. Омичи запустили во дворе дома салют в честь Дня Победы
10 мая 2023, 09:01
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
27 апреля 2023, 08:25
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сейчас ищут компанию, которая займется организацией фейерверка ко Дню победы.
5 апреля 2023, 03:52
2022
Тысячи огней в память о покойном. Омичам предложили устроить салют из праха
13 января 2022, 14:41

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